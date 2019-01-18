После столкновения двух Су-34 возбудили уголовное дело

После столкновения двух бомбардировщиков Су-34 над Татарским проливом возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.

«Согласно предварительной информации 18 января истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива», – говорится в сообщении управления.

По факту крушения самолетов возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («нарушение правил полетов и подготовки к ним».

Военные следователи начали расследование.

Ранее в пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае и потерпели крушение. Пилоты катапультировались. Одного летчика спасли, его эвакуируют в Хабаровск. Поиски остальных продолжаются.