Стали известны обстоятельства столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Министерство обороны подтвердило сообщения об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке и уточнило обстоятельства катастрофы.

«18 января в 8.07 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», – сообщили в военном ведомстве, передает РИА «Новости».

Экипажи обоих самолетов катапультировались. Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил в настоящее время ищут пилотов.

В Минобороны также отметили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

Ранее источники сообщали, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Татарским проливом, недалеко от поселка Нельма Хабаровского края.