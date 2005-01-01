На Дальнем Востоке столкнулись два Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке, сообщил источник в силовых структурах региона.

Он отметил, что «ЧП произошло около часа назад» над Татарским проливом, недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района. Один Су-34 после столкновения упал в море, судьба второго самолета не известна, ожидают, что он может вернуться на базу.

«Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался», – сказал источник ТАСС.

В то же время источник РИА «Новости» сообщает, что один самолет Су-34 пропал с радаров, но экипажу, предположительно, удалось катапультироваться. Так, пилоты самолета, летевшего в паре с потерпевшим аварию Су-34, сообщили о раскрывшихся после катапультирования парашютах.

По словам источника, Су-34, предположительно, упал в море в Татарский пролив, между Хабаровским краем и Сахалином. Организован поиск пилотов.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 – результат последовательного воплощения в жизнь концепции создания на базе Су-27 целого семейства боевых машин. Призван заменить в Военно-воздушных силах России Су-24. Может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях помех и огневого противодействия.