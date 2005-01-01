Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Информация об обнаружении и спасении второго летчика столкнувшихся на Дальнем Востоке двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 не подтвердилась, сообщили в Минобороны.

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Спасенного летчика эвакуируют в Хабаровск самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По данным Минобороны, в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя.

Спасательная операция в районе продолжается, поиск ведут пять судов. К месту инцидента направлены еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Ранее в Минобороны сообщали, что спасены двое летчиков, катапультировавшихся с Су-34.

Ранее в пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. По предварительным данным, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался. Оба летчика спасены.