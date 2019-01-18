Летчиков потерпевшего крушение Су-34 доставили на военный аэродром

Спасенных летчиков Су-34 доставили на военный аэродром вертолетом, сообщили в Минобороны.

«Оба спасенных летчика доставлены на аэродром Восточного военного округа вертолетом поисково-спасательных сил. На аэродроме им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что в районе катапультирования экипажей продолжаются поисково-спасательная операция.

«Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла», – уточнили в ведомстве.

Ранее в пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. По предварительным данным, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался. Оба летчика спасены.

Летчик-инструктор, майор ВВС в запасе Андрей Красноперов выдвигал версию о причинах столкновения самолетов.