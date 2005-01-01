Найден второй пилот столкнувшихся Су-34

Второй пилот одного из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 спасен, сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, состояние найденного второго пилота оценивается как удовлетворительное, передает РИА «Новости».

По данным источника ТАСС, оба члена экипажа, катапультировавшиеся с Су-34, подняты на борт спасательного судна.

В Минобороны сообщили, что на место спасательной операции экипажа Су-34 в Японском море вылетел противолодочный самолет Ту-142. Аппаратура самолета позволяет обнаруживать объекты на водной поверхности при любых погодных условиях.

Кроме того, в район катапультирования были направлены шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота. Также туда направились два гражданских судна, находящихся поблизости.

В Минобороны отметили, что спасательная операция проводилась в сложных метеоусловиях, «обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла».

Ранее в пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. По предварительным данным, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался. Причиной столкновения, по предварительным данным, стала ошибка экипажа.