Один из столкнувшихся Су-34 сел с отказавшим двигателем

По словам источника, после столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке один самолет упал в море, а второй приземлился с отказавшим двигателем, в то же время Минобороны сообщает о катапультировании экипажей обоих самолетов.

«Один Су-34 после столкновения упал, а второй смог сесть с отказавшим двигателем», – сказал источник «Интерфакса».

Источник ТАСС также сообщил, что «один из столкнувшихся самолетов на одном двигателе сел на базу в Хурбе».

В то же время источник в экстренных службах сообщил, что спасатели с воздуха увидели в Татарском проливе аварийные огни, предположительно спасательного плота Су-34. До этого в том же квадрате наблюдали два оранжевых парашютных купола.

По словам источника РИА «Новости» в авиационной отрасли, пилоты истребительной авиации, в том числе экипажи Су-34, в специальном снаряжении и на надувном плоту могут находиться на воде после катапультирования до 8–12 часов в ожидании спасателей.

«Если они подготовились к полетам над акваторией, надели специальный морской многослойный костюм, при катапультировании надулась лодка, если все было правильно снаряжено, то в открытой воде катапультировавшийся летчик может находиться 8–12 часов», – пояснил источник.

В пятницу утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. В Минобороны сообщали, что экипажи самолетов катапультировались.