Названа предварительная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Причиной столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке, по предварительным данным, стала ошибка экипажа, сообщили источник, знакомый с ситуацией.

«Предварительная причина столкновения – ошибка пилотирования», – сказал источник ТАСС в силовых структурах региона.

В пятницу утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. По предварительным данным, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался. Один из пилотов уже найден в море.

Военный летчик прокомментировал газете ВЗГЛЯД столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке.