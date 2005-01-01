Найден один из пилотов столкнувшихся Су-34

Найден один из летчиков бомбардировщика Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке после столкновения с аналогичным самолетом, сообщил источник.

Минобороны также подтверждает, что вертолет Ми-8 обнаружил в районе катапультирования летчиков Су-34 индивидуальный спасательный плот одного из пилотов.

«Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы», – говорится в сообщении Минобороны.

В настоящее время к району поисков приближается рыболовецкое судно, передает РИА «Новости».

«Рыболовецкое судно, находящееся в непосредственной близости от района катапультирования летчиков самолетов Су-34, в ближайшие 20 минут подойдет к месту обнаружения индивидуального спасательного плота», – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что спасательная операция в районе аварии Су-34 проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и шторме 4 балла.

В пятницу утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. В Минобороны сообщали, что экипажи самолетов катапультировались. Однако, по словам источника, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим двигателем.

Военный летчик прокомментировал газете ВЗГЛЯД столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке.