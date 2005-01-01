Военный летчик прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке

«Нужно учитывать, что подобные тренировки выполняются на малых интервалах и дистанциях, они сопоставимы с размерами самолета – 25-30 метров. Интервалы могут быть 30-50 метров, а дистанция 50-100 метров», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик 1-го класса Владимир Попов. Он рассказал о том, что могло послужить возможной причиной столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке.

Заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов считает, что возможные версии столкновения двух Су-34 в воздухе на Дальнем Востоке могут зависеть от того, при каких метеоусловиях произошло это ЧП.

Он отметил, что тренировки по курсу боевой подготовки предусматривают выполнение полетов с определенными целями, например, это может быть атака воздушных мишеней, отражение нападений противника в воздухе или боевое маневрирование с выполнением пилотажных элементов.

«Нужно учитывать, что подобные тренировки выполняются на малых интервалах и дистанциях, они сопоставимы с размерами самолета – 25-30 метров. Интервалы могут быть 30-50 метров, а дистанция 50-100 метров. Самолеты идут на скорости 700-900 км/ч. Масса каждой машины под 30 тонн. При таких режимах достаточно трудно пилотировать. Нужен определенный глазомер, точность выполнения движений штурвалом и всей этой механизацией. Если вдруг мы попадаем в облачность, осадки, то все это усложняется», – рассказал Попов, добавив, что такие тренировочные полеты всегда сопряжены с большими рисками.

Эксперт добавил, что выполнение групповых полетов – плановая задача обучения экипажей, особенно на новых типах самолетов. «Это ювелирная работа, достаточно трудная. Такие ЧП происходят не только в наших военно-воздушных силах, но и в других странах мира. Это весьма часто встречающиеся явления», – подытожил Владимир Попов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны подтвердило сообщения об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке и уточнило обстоятельства катастрофы.

«18 января в 8.07 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», – сообщили в военном ведомстве.

По последним сведениям от источника «Интерфакса», один самолет потерпел крушение в море, второй приземлился с отказавшим двигателем.

Ранее же сообщалось, что экипажи обоих самолетов катапультировались.

Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил в настоящее время ищут летчиков. В Минобороны также отметили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.