Озвучена версия столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

В сложных метеоусловиях нельзя искать ведущий самолет, а пилот, который летел сзади вероятно начал его искать, из-за этого произошло столкновение, предположил летчик-инструктор, майор ВВС в запасе Андрей Красноперов в комментарии газете ВЗГЛЯД, говоря о причинах столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке.

«Я думаю, что было нарушено главное правило – полет строем», – заявил Андрей Красноперов. Есть ведущий и ведомый самолет, один летит впереди, другой сзади. Эксперт считает, что, скорее всего, пилоты попали в сложные метеоусловия, в облака.

«В этих условиях нельзя искать ведущий самолет, а пилот, который летел сзади, начал его искать, из-за этого произошло столкновение. Скорее всего, удар пришелся в область двигателя летящего впереди ведущего самолета»

После столкновения двух бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке один самолет потерпел крушение, а второй приземлился с отказавшим двигателем. «Это произошло по причине того, что ведомый самолет получил более серьезные повреждения, и летчикам пришлось катапультироваться. А первый самолет на одном двигателе совершил посадку», – предположил Красноперов.

Эксперт рассказал, что в самолетах предусмотрена такая система сохранения жизни летчиков, как катапультирование. При полетах над водной поверхностью выдаются специальные оранжевые костюмы, чтобы летчиков было хорошо видно на водной поверхности, они оборудованы аварийной радиостанцией, которая при катапультировании сразу подает сигнал SOS. Еще есть специальные факелы, чтобы было лучше видно при поиске в плохую погоду, отметил собеседник.

Кроме того, у пилотов есть плот, в котором они могут находиться в течение какого-то времени и ждать помощи. «При катапультировании он спускается на фале внизу под летчиком. Парашют и летчик, потом сам плот», – рассказал Красноперов, добавив, что надувается он автоматически сжатым газом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны подтвердило сообщения об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке и уточнило обстоятельства катастрофы.

«18 января в 8.07 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО», – сообщили в военном ведомстве. В Минобороны также отметили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре.

По последним сведениям от источника «Интерфакса», один самолет потерпел крушение в море, второй приземлился с отказавшим двигателем.

Ранее же сообщалось, что экипажи обоих самолетов катапультировались.

Минобороны также подтверждает, что спасательный вертолет Ми-8 обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот и одного из пилотов на нем. Сообщалось, что летчик подает световые сигналы. Спасательную операцию осложняет четырехбалльный шторм.

Как сообщает телеграм-канал газеты ВЗГЛЯД, второй пилот столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков спасен, согласно данным Минобороны.