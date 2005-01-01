Смоленские депутаты потребовали списания долгов за газ по примеру Чечни

В прокуратуру Смоленской области направлено обращение с просьбой последовать примеру Чечни и списать долги населения за газ, сообщил депутат региональной думы Андрей Шапошников.

«Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо», – цитирует Шапошникова радиостанция «Говорит Москва».

В то же время он сомневается, что возможно распространить чеченскую практику на другие регионы. Кроме того, он не исключает, что решение по Чечне могло быть принято на федеральном уровне.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило решение Грозненского суда.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечал, что такое решение противоречит правовым нормам и экономическим процессам страны.