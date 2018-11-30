Союз защиты прав потребителей возмутило решение списать с чеченцев долги за газ

«В России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя решение райсуда Грозного снять с жителей Чеченской республики долг перед ООО «Газпром» на 9 млрд рублей из-за «социальной напряженности».

«Фактически они просят списать долги за те годы, в которых была смута – никто не знал, кому и куда платить, поэтому давайте обнулим. С одной стороны, с потребителей снимается бремя, но с другой, – все потребители должны быть в равных условиях», – считает Егармин.

Эксперт напомнил о жителях Восточной Сибири, регулярно подвергающихся паводкам и подтоплениям домов, а также о жителях Подмосковья, «страдающих от газового произвола и неразберихи». Эксперт имеет в виду ситуацию, в которую попадают пенсионеры Подмосковья из-за незнания правил эксплуатации газового оборудования.

Егармин пояснил, что для простого человека, который не является юристом, этот процесс оказывается очень сложным: «Нужно заключать договор с обслуживающей организацией, следить, чтобы документы на оборудование не были просрочены, но поколение советского периода не юристы, они надеются, что Облгаз и Мосгаз придут и все проверят. В итоге ничего не знающим людям устанавливают посуточный тариф потребления, который существенно выше обычного и через полгода пенсионеру приходит счет на 100 тыс. рублей», – посетовал эксперт.

«Пенсионеры Подмосковья даже не понимают, за что формируется задолженность. Возникает тот же самый коллапс: там были смутные времена, здесь – не объяснили, как жить по-новому», – заметил собеседник.

По мнению Егармина, местами региональные долги по России настолько велики, что вероятность их оплаты равна нулю. Оплата коммунальных услуг составляет 30% от средней пенсии россиянина, плюс пенсионеров «нормально причесывают» и за вывоз мусора и за то, чтобы «луна светила ярче», отметил эксперт.

«Почку продать они не могут, она уже не пользуется спросом и взяться за вилы тоже, они для них тяжелы», – констатировал Егармин.

Такое решение, по мнению собеседника, стало возможным за счет хорошо развитой взаимной поддержки среди чеченского народа, исходящей в том числе и от судей.

«Они сделали правильно, но это должно касаться всех и везде должна быть оценка экономического баланса желаний и возможностей», – отметил эксперт.

«Чечня – это регион, который не платит за ЖКУ вообще, они считают, что живут в СССР, потому что ровно такая же ситуация у них и с электричеством. Они скоро и по этому поводу сделают то же самое, махнут рукой на запад и скажут: пусть там думают, что делать, иначе у нас будет социальная напряженность», – пообещал собеседник.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Ранее Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе.