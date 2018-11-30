Союз защиты прав потребителей возмутило решение списать с чеченцев долги за газ

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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          Союз защиты прав потребителей возмутило решение списать с чеченцев долги за газ

             18 января 2019, 13:30
          Фото: Yui Mok/PA Images/ТАСС
          Текст: Мария Трубина

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          «В России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя решение райсуда Грозного снять с жителей Чеченской республики долг перед ООО «Газпром» на 9 млрд рублей из-за «социальной напряженности».

          «Фактически они просят списать долги за те годы, в которых была смута – никто не знал, кому и куда платить, поэтому давайте обнулим. С одной стороны, с потребителей снимается бремя, но с другой, – все потребители должны быть в равных условиях», – считает Егармин.  

          Эксперт напомнил о жителях Восточной Сибири, регулярно подвергающихся паводкам и подтоплениям домов, а также о жителях Подмосковья, «страдающих от газового произвола и неразберихи». Эксперт имеет в виду ситуацию, в которую попадают пенсионеры Подмосковья из-за незнания правил эксплуатации газового оборудования.

          Егармин пояснил, что для простого человека, который не является юристом, этот процесс оказывается очень сложным: «Нужно заключать договор с обслуживающей организацией, следить, чтобы документы на оборудование не были просрочены, но поколение советского периода не юристы, они надеются, что Облгаз и Мосгаз придут и все проверят. В итоге ничего не знающим людям устанавливают посуточный тариф потребления, который существенно выше обычного и через полгода пенсионеру приходит счет на 100 тыс. рублей», – посетовал эксперт.

          «Пенсионеры Подмосковья даже не понимают, за что формируется задолженность. Возникает тот же самый коллапс: там были смутные времена, здесь – не объяснили, как жить по-новому», – заметил собеседник.

          По мнению Егармина, местами региональные долги по России настолько велики, что вероятность их оплаты равна нулю. Оплата коммунальных услуг составляет 30% от средней пенсии россиянина, плюс пенсионеров «нормально причесывают» и за вывоз мусора и за то, чтобы «луна светила ярче», отметил эксперт.

          «Почку продать они не могут, она уже не пользуется спросом и взяться за вилы тоже, они для них тяжелы», – констатировал Егармин.

          Такое решение, по мнению собеседника, стало возможным за счет хорошо развитой взаимной поддержки среди чеченского народа, исходящей в том числе и от судей.

          «Они сделали правильно, но это должно касаться всех и везде должна быть оценка экономического баланса желаний и возможностей», – отметил эксперт.

          «Чечня – это регион, который не платит за ЖКУ вообще, они считают, что живут в СССР, потому что ровно такая же ситуация у них и с электричеством. Они скоро и по этому поводу сделают то же самое, махнут рукой на запад и скажут: пусть там думают, что делать, иначе у нас будет социальная напряженность», – пообещал собеседник.

          Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Ранее Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе.


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