Суд обязал Газпром списать долги чеченцев из-за вероятных социальных протестов

Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни предписал снять задолженность жителей республики на 9 млрд рублей перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

«Проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись», – говорится на сайте прокуратуры Республики Чечня.

Отмечается, что действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности «создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения».

Суд признал заявленные прокуратурой требования обоснованными и обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать указанную задолженность с населения.