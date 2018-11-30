Фонд энергетической безопасности выступил против списания долгов за газ чеченцам

«В очередной раз мы возвращаемся к теме особого статуса Чеченской республики и Северного Кавказа в целом», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя решение райсуда Грозного снять с жителей республики долг перед ООО «Газпром» на 9 млрд рублей из-за «социальной напряженности».

Симонов подчеркнул, что оценивает такое решение негативно из-за того, что оно противоречит правовым нормам и экономическим процессам страны.

Эксперт напомнил, что задолженность за газ на Северном Кавказе традиционно является самой высокой. «На конференциях по внутреннему рынку газа показывают слайд с долгами по регионам и его лидеры практически не меняются: Чечня, Дагестан.

По мнению Симонова, ситуация с решением Грозненского суда свидетельствует об избирательном правоприменении.

«Если бы жители Московской области обратились в горсуд с вопросом, можно ли им не платить за газ, суд тоже бы принял такое решение? Я не знал, что газ у нас является бесплатным ресурсом и жители отдельных регионов могут заявлять, что если их будут заставлять платить, то начнутся бунты», – сыронизировал Симонов.

Сложную экономическую ситуацию на Северном Кавказе, по словам собеседника, никто не отрицает, но то, что там сформировалась определенная неплательческая культура, – это факт, считает эксперт.

«Люди там не платят за коммунальные ресурсы и это стало частью их национальной культуры. Такая же история была и с энергетикой; приезжать отключать электричество приходилось чуть ли не с автоматчиками», – заметил он.

Правительство на федеральном уровне призывает выводить экономику из тени, но теневая экономика некоторых регионов настолько очевидна, что там даже заводы существуют, которые делают врезки в газопроводы, забирая газ и электричество бесплатно, посетовал эксперт.

«Им никто ничего не делает, более того суды принимают решения о том, что у них тяжелая ситуация и они не будут платить за газ. А если это станет прецедентом, то газ у нас станет бесплатным ресурсом? – задался вопросом Симонов.

Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило решение Грозненского суда.

Ранее Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе.