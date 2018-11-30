Фонд энергетической безопасности выступил против списания долгов за газ чеченцам

Взгляд
18 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет потерпел крушение, другой вернулся на базу, его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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          Фонд энергетической безопасности выступил против списания долгов за газ чеченцам

             18 января 2019, 14:52
          Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина

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          «В очередной раз мы возвращаемся к теме особого статуса Чеченской республики и Северного Кавказа в целом», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя решение райсуда Грозного снять с жителей республики долг перед ООО «Газпром» на 9 млрд рублей из-за «социальной напряженности».

          Симонов подчеркнул, что оценивает такое решение негативно из-за того, что оно противоречит правовым нормам и экономическим процессам страны.

          Эксперт напомнил, что задолженность за газ на Северном Кавказе традиционно является самой высокой. «На конференциях по внутреннему рынку газа показывают слайд с долгами по регионам и его лидеры практически не меняются: Чечня, Дагестан.

          По мнению Симонова, ситуация с решением Грозненского суда свидетельствует об избирательном правоприменении.

          «Если бы жители Московской области обратились в горсуд с вопросом, можно ли им не платить за газ, суд тоже бы принял такое решение? Я не знал, что газ у нас является бесплатным ресурсом и жители отдельных регионов могут заявлять, что если их будут заставлять платить, то начнутся бунты», – сыронизировал Симонов.

          Сложную экономическую ситуацию на Северном Кавказе, по словам собеседника, никто не отрицает, но то, что там сформировалась определенная неплательческая культура, – это факт, считает эксперт.

          «Люди там не платят за коммунальные ресурсы и это стало частью их национальной культуры. Такая же история была и с энергетикой; приезжать отключать электричество приходилось чуть ли не с автоматчиками», – заметил он.

          Правительство на федеральном уровне призывает выводить экономику из тени, но теневая экономика некоторых регионов настолько очевидна, что там даже заводы существуют, которые делают врезки в газопроводы, забирая газ и электричество бесплатно, посетовал эксперт.

          «Им никто ничего не делает, более того суды принимают решения о том, что у них тяжелая ситуация и они не будут платить за газ. А если это станет прецедентом, то газ у нас станет бесплатным ресурсом? – задался вопросом Симонов.

          Напомним, суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило решение Грозненского суда.

          Ранее Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе.


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