Пентагон обнаружил в России супероружие

Россия развертывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полета, утверждается в докладе Пентагона по противоракетной обороне.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положения ключевого ракетного договора РСМД. На прошлой неделе в Пентагоне также заявили, что Россия достигла «четвертого измерения» в оборонной сфере, на что указывает сверхзвуковое оружие.

30 декабря в Сети появились новые кадры испытаний гиперзвуковой системы «Авангард». Президент России Владимир Путин отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».

В то же время вскоре после заявления Путина о том, что Россия получила гиперзвуковое оружие, США публично скептически отнеслись к этому вооружению. Так, на тот момент американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что речь Путина в послании Федеральному собранию, где он рассказал об оружии России, была «разочаровывающей, но не удивительной». Позже в США также заявили о «бессилии» современного российского вооружения перед ядерным щитом Соединенных Штатов.