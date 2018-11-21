В США заявили о «четвертом измерении» российских вооружений

Китай и Россия достигли «четвертого измерения» в оборонной сфере, на что указывает сверхзвуковое оружие, заявил бывший командующий Северным командованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон.

Томпсон в статье для американского издания Hill пишет, что политики в США, вероятно, не осознают, что с помощью сверхзвукового оружия Россия и Китай уже значительно расширили свои боевые возможности, передает РИА «Новости».

Генерал-майор подчеркивает, что американцам также следует активно заняться соответствующими разработками.

В статье отмечается, что, согласно докладу Института аэрокосмических исследований Митчелла, гиперзвуковое оружие могло бы позволить США поражать цели на огромной скорости по всему миру. При этом существующие средства ПВО автоматически будут признаны устаревшими.

Кроме того, сверхзвуковые средства дают их обладателям так называемый «эффект четвертого измерения», который значительно сокращает окно принятия решения противником.

Томпсон напомнил, что успешные испытания российского «Авангарда» в декабре наглядно продемонстрировали: США не могут дать соответствующий ответ, противоздушная оборона страны не справляется с подобными угрозами.

Комплекс «Авангард» отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование – как боковое, так и по высоте, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, 30 декабря в Сети появились новые кадры испытаний «Авангарда». Президент России Владимир Путин отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц, оценивая данные испытания, заявил, что появление данного комплекса может усложнить отношения Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями.

Ожидается, что первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.