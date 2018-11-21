В США заявили о «четвертом измерении» российских вооружений

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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Зачем России нужна военная база в центре Африки

Со стороны российских «переговорщиков с автоматом» имело место психологическое насилие Фото: Joe Penney/Reuters
У России может появиться полноценная военная база в ЦАР, где российские военные специалисты успешно участвуют в мирном урегулировании и где в минувшем году погибла группа российских журналистов. Насколько можно доверять информации об этом? И зачем РФ вообще нужна военная база в центральной Африке? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...

Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
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        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
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          В США заявили о «четвертом измерении» российских вооружений

             11 января 2019, 08:41
          Фото: Минобороны России/youtube.com
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Китай и Россия достигли «четвертого измерения» в оборонной сфере, на что указывает сверхзвуковое оружие, заявил бывший командующий Северным командованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон.

          Томпсон в статье для американского издания Hill пишет, что политики в США, вероятно, не осознают, что с помощью сверхзвукового оружия Россия и Китай уже значительно расширили свои боевые возможности, передает РИА «Новости».

          Генерал-майор подчеркивает, что американцам также следует активно заняться соответствующими разработками.

          В статье отмечается, что, согласно докладу Института аэрокосмических исследований Митчелла, гиперзвуковое оружие могло бы позволить США поражать цели на огромной скорости по всему миру. При этом существующие средства ПВО автоматически будут признаны устаревшими.

          Кроме того, сверхзвуковые средства дают их обладателям так называемый «эффект четвертого измерения», который значительно сокращает окно принятия решения противником.

          Томпсон напомнил, что успешные испытания российского «Авангарда» в декабре наглядно продемонстрировали: США не могут дать соответствующий ответ, противоздушная оборона страны не справляется с подобными угрозами.

          Комплекс «Авангард» отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

          При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование – как боковое, так и по высоте, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

          Напомним, 30 декабря в Сети появились новые кадры испытаний «Авангарда». Президент России Владимир Путин отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».

          Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц, оценивая данные испытания, заявил, что появление данного комплекса может усложнить отношения Москвы и Вашингтона в сфере контроля над вооружениями.

          Ожидается, что первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.


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