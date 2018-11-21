Американский эксперт оценил испытания «Авангарда»

Появление российского гиперзвукового комплекса «Авангард» усложнит отношения России и США в сфере контроля над вооружениями, заявил директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц.

Он отметил, что система не окажет большого влияния на американскую доктрину, так как не изменит взаимную уязвимость большого количества стратегических баллистических ракет России и США по отношению друг к другу. Более того, по мнению Вайца, если бы система была оснащена обычными вооружениями, то была бы более готова к использованию в отличие от противокорабельных ракет с ядерным зарядом, передает РИА «Новости».

«США, как и Россия, десятилетиями исследовали гиперзвуковые технологии, но никогда не занимались их развертыванием. Эти системы менее ценны для вооруженных сил США, поскольку у них уже есть много эффективных средств для нападения на цели. Например, большое количество иностранных баз США позволяет американским военным быстро атаковать цели без использования каких-либо потенциальных гиперзвуковых систем, расположенных в США», – заявил Вайц.

В то же время он признал, что испытания комплекса усиливают давление на США с целью разработки подобных систем, чтобы не отставать в ключевых военных технологиях.

Он считает, что «Авангард» и другие гиперзвуковые системы могут усложнить будущее контроля над вооружениями, однако у России и США есть «общий интерес в предотвращении приобретения другими странами технологий гиперзвукового оружия». Он не исключил, что Россия может захотеть предоставить такие системы Сирии и Китаю, которые хотят предотвратить потенциальные атаки США.

30 декабря в Сети появились новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

В ходе испытательного пуска из Оренбургской области по условной цели на полигоне в Камчатском крае подтверждена способность «Авангарда» развивать скорость в 27 Махов. Глава государства Владимир Путин отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».

Как ожидается, первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.