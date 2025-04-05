FT: Украина провела расследование утечки проекта сделки с США с полиграфом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские власти начали расследование утечки проекта соглашения с США по управлению украинскими ресурсами, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на статью в британской газете Financial Times. Киевский режим проверяет сотрудников различных министерств с использованием детектора лжи, чтобы установить, кто может быть ответственен за утечку информации.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк ранее заявил, что новый проект соглашения предполагает участие США в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. Согласно его словам, США упоминают уже оказанную с 2022 года помощь как свой вклад, однако в проекте ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил службе внутренней безопасности провести расследование, которое включает использование полиграфа. Украинские чиновники сообщили, что тестирование уже проходит среди сотрудников ряда министерств, однако точное число допрошенных пока не известно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев подтвердил интерес к сделке с США по недрам. Сообщалось, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе. Украина рискует вызвать гнев США отказом от сделки по ресурсам.