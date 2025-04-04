За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.8 комментариев
Киев подтвердил интерес к сделке с США по недрам
Глава МИД Украины Сибига подтвердил Рубио интерес Киева к сделке по недрам
Киев выразил заинтересованность в заключении с Вашингтоном соглашения о полезных ископаемых, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО подтвердил заинтересованность Киева в заключении соглашения о полезных ископаемых, передает ТАСС.
Сибига заявил, что встреча с Рубио состоялась в штаб-квартире НАТО, где они обсудили перспективы развития инвестиций и сотрудничества в сфере минеральных ресурсов. Также глава МИД Украины сообщил о планах на дальнейшие контакты между Украиной и США. Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил о предстоящем визите украинской делегации в США для обсуждения предложенного Вашингтоном соглашения. По словам Бессента, представители Украины наняли адвоката для содействия в переговорах.
Украинское издание «Общественное. Новости» ранее сообщило, что дата встречи делегаций пока согласовывается, ссылаясь на неназванного представителя офиса Владимира Зеленского.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон.
Издание Le Point сообщало, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе.
Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Владимиру Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.