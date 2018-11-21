Показаны новые кадры испытаний гиперзвукового комплекса «Авангард»

В интернете появились новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард»; на видео, кроме запуска ракеты, вошли съемки из Национального центра управления обороной.

Новые кадры испытаний, прошедших 26 декабря в присутствии президента России Владимира Путина, опубликовал телеканал «Звезда».

Ракета запущена из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. В ходе испытаний «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов. Глава государства отмечал, что испытание «завершилось полным успехом».

Как ожидается, первый полк комплексов с блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.