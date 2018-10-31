Появились данные о том, когда США откажутся от российских ракетных двигателей

Российский ракетный двигатель РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами у России по меньшей мере до 2023-2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.

Бейкер назвал РД-180 фантастическим продуктом. «Мы, конечно же, будем продолжать работать и продавать этот замечательный двигатель как минимум до 2023-2024 годов и, скорее всего, дальше», – передает его слова RT.

Бейкер заявил, что 20 лет сотрудничества были очень продуктивными для России и США.

Свое заявление он сделал для фильма ОТР «Валентин Глушко. Главный конструктор».

RD AMROSS занимается приобретением РД-180, изготавливаемых «Энергомашем», и продажей их американской компании United Launch Alliance. Двигатели устанавливаются на первой ступени ракеты-носителя Atlas-5.

Заявление Бейкера противоречит планам США об отказе от российских двигателей. Так, сообщалось, что в сентябре американская компания Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan, которые как раз к 2022-2023 годам должны заменить ракеты Atlas V с российскими двигателями РД-180.

В ноябре стало известно, что США продлят договор на покупку двигателей у России несмотря на желание отказаться от их использования в пользу двигателей собственного производства.

В декабре американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск назвал конструкцию российского двигателя РД-180 великолепной.

В конце октября НПО «Энергомаш» передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.