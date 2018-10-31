Маск восхитился конструкцией российского двигателя РД-180

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск назвал конструкцию российского двигателя РД-180 великолепной.

«Смущает, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», – написал Маск в комментариях к своему посту о Tesla в Twitter.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на американской ракете-носителе Atlas V, РД-181 – для ракет Antares. В ноябре США решили продлить договор на покупку двигателей у России.

В конце октября НПО «Энергомаш» передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.

В НАСА заявляли, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180.