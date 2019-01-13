Япония собралась заняться разработкой наступательных систем РЭБ

Правительство Японии приняло решение разработать собственные наступательные системы радиоэлектронной борьбы, задачей которых станет вывод из строя радаров и систем связи предполагаемого противника, сообщает японское издание «Иомиури» со ссылкой на официальные источники.

В статье утверждается, что Япония уже имеет средства ведения электронной войны, однако они носят пассивный оборонительный характер, позволяя выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника, передает ТАСС.

Теперь же речь идет о создании наступательных систем радиоэлектронной борьбы, размещенных на ударных самолетах. Предполагается, что перспективные системы РЭБ должны будут эффективно нарушать работу систем связи авиации и ВМС противника, выводить из строя его радары различных типов, сообщает издание.

В статье утверждается, что намерения правительства Японии следует расценивать в качестве меры противодействия вооруженным силам Китая и России.

По данным осведомленных источников, перспективными системами радиоэлектронной борьбы предполагается оснастить уже существующие транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС Японии.

Предполагается, что первые образцы наступательных систем РЭБ передадут в вооруженные силы Японии ориентировочно в 2027 финансовом году.

Напомним, в конце прошлого года в НАТО признали беззащитность перед российскими средствами РЭБ. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации.