В НАТО признали беззащитность перед российскими средствами РЭБ

Инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому альянс намерен в будущем году искать способы защитить свои средства коммуникации, говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО.

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ и столкнётся с серьезными угрозами», – говорится в документе, передает RT.

Согласно заявке, существующие у НАТО меры по защите от средств РЭБ могут оказаться недостаточными для противодействия «представленной угрозе».

Эксперты отмечают, что разработки альянса в сфере радиоэлектронной борьбы действительно уступают российским аналогам, однако заявления альянса о якобы российском присутствии в Прибалтике и на Украине не соответствуют действительности.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

В ноябре в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации.