Комплексы РЭБ для крылатых ракет начали серийно производить в России

Серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет началось в России, сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

«Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить», – цитирует РИА «Новости» слова Михеева, сказанные во время авиасалона Airshow China-2018.

Он добавил, что системы успешно прошли все испытания и находятся в серийном производстве.

Такими системами оснащаются новейшие ракеты, как Х-101 и Х-102.

В мае бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин говорил, что российские специалисты за полмесяца или месяц могут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк».