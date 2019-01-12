Парижская полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Слезоточивый газ применили спецподразделения французской полиции против «желтых жилетов» в квартале рядом с Триумфальной аркой в ходе девятого дня протестов.

Группа манифестантов пришла по проспекту Фридланд к Триумфальной арке и обнаружила, что остальные девять проспектов перекрыты. Позже был блокирован и проспект Фридланд, передает ТАСС.

Организаторы планировали провести тут митинг и разойтись. Но агрессивно настроенная группа попытались пробиться через кордон у проспекта Ваграм, полицейские применили слезоточивый газ.

В субботу в Париже проходит девятая манифестация «желтых жилетов». С утра участники собрались у здания министерства экономики и финансов на набережной Берси, потом прошли до площади Бастилии, потом двумя колоннами направились в сторону Триумфальной арки.

Протестующие выкрикивают требования об отставке президента Эммануэля Макрона и о тюремном заключении для бывшего помощника французского лидера Александра Беналля, передает РИА «Новости».

Участники несут с собой триколоры, в толпе видны флаги региона Бретань и желтые шары.

Также в числе участников шествия замечен молодой человек с небольшим украинским флагом. Он рассказал, что после 2014 года переехал во Францию, он вышел на акцию, так как разделяет беспокойство французов в связи со сложившейся экономической ситуацией.

Во всей стране усилены меры безопасности. В Париже на выходе на манифестацию сотрудники правоохранительных органов тщательное досматривают содержимое сумок. Несколько станций метро закрыты.

Манифестации запланированы также в Бордо, Тулузе, Марселе, Нанте.

В префектуре полиции Парижа сообщили о задержании 43 человека, передает ТАСС.

Это произошло из-за наличия у этих лиц оружия или предметов, которые возможно использовать в качестве оружия. Также они обвиняются в создании группировок, намеревавшихся совершать погромы в городе.

В понедельник глава кабмина Франции Эдуар Филипп сообщал, что обвинительные приговоры вынесены в отношении примерно 1 тыс. участников беспорядков.

Напомним, в полиции Франции насчитали в рядах «желтых жилетов» 50 тыс. человек. Французские власти пригрозили манифестантам «ультражесткостью».