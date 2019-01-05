В полиции Франции насчитали в рядах «желтых жилетов» 50 тыс. человек

По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, число участников манифестаций «желтых жилетов» в республике достигло 50 тыс. человек.

По последним данным полиции, в Париже в ходе манифестаций было задержано и помещено под стражу 24 человека, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LSI.

Тем временем телеканал BFM утверждает, что официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из здания, в котором располагаются офисы государственного секретариата и министерства по связям с парламентом, в связи с попыткой «желтых жилетов» прорваться в помещение.

По словам Гриво, «желтые жилеты» якобы сломали ворота и дверь с помощью строительной техники, найденной на улице, а также разбили несколько окон и машины министерства. Сам Гриво и другие чиновники покинули помещение через черный ход.

«Мы ничего не уступим этим жестоким людям и тем, кто призывает к свержению правительства», – заявил официальный представитель правительства Франции, выразив мнение, что это было сделано «меньшинством, которое призывает к мятежу».

Ранее, говоря от лица президента страны, Гриво подчеркивал, что «движение «желтых жилетов» оказалось под властью мятежников, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство».

Напомним, в четверг в Париже задержали одного из лидеров «желтых жилетов», который не раз призывал французов выйти на улицы, чтобы выразить недовольство правительству.

Акции протестов начались во Франции в середине ноября минувшего года. В конце декабря в полиции Франции допустили возможность применения против демонстрантов оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.