Одного из лидеров «желтых жилетов» задержали в Париже

Дальнобойщика и одного из лидеров движения «желтых жилетов» Эрика Друэ задержали в Париже за несогласованную акцию, сообщает AFP.

По данным агентства, Друэ задержан вечером в среду на площади Согласия, сообщает «Коммерсант».

Адвокат Друэ назвал арест необоснованным. По его словам, Друэ решил присоединиться к группе протестующих, когда увидел их в центре города.

«Эрик Друэ арестован. Почему? Злоупотребление властью. Политическая цель полиции и теперь состоит в преследовании представителей «желтых жилетов», – отметил глава движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Друэ не раз призывал французов выйти на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство правительству.

Акции протестов начались во Франции 17 ноября. 29 декабря министерство внутренних дел страны выражало опасения в связи с тем, что стражам порядка в ходе седьмой субботы протестов движения «желтых жилетов» придется взяться за оружие, чтобы отпугнуть агрессивных демонстрантов.

Ранее сообщалось, что протесты «желтых жилетов» и спровоцированные ими беспорядки лишили торговый сектор Франции порядка 2 млрд евро потенциальной прибыли только за месяц.