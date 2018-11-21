В полиции Франции допустили возможность применения против демонстрантов оружия

Министерство внутренних дел Франции выразило опасения в связи с тем, что стражам порядка в ходе седьмой субботы протестов движения «желтых жилетов» придется взяться за оружие, чтобы отпугнуть агрессивных демонстрантов.

По словам неназванного сотрудника министерства внутренних дел Франции, «главные опасения связаны с тем, что стражам порядка опять придется взяться за оружие, как на прошлой неделе, когда один из трех полицейских-мотоциклистов направил пистолет в сторону нападавших на них агрессивных молодых людей, чтобы отпугнуть», передает ТАСС.

«С каждой неделей противостояние принимает все более непредсказуемые формы. Для нас ситуация крайне некомфортная, и все думают о рисках, связанных с ошибками», – сказали в МВД Франции изданию Le Figaro.

По данным издания, управление французской полиции готовится вывести на улицы Парижа специальные отряды для быстрого задержания организаторов возможных беспорядков, а прокуратура в свою очередь мобилизует дополнительные силы для быстрой обработки дел, связанных с грядущими протестами.

Точное количество стражей порядка, задействованных для охраны манифестаций, не называется.

По сведениям издания, с самого утра сотрудники правоохранительных органов Франции начнут проверять пассажиров на вокзалах Парижа и досматривать автомобили на въезде в город на предмет наличия опасных предметов вроде ножей, шаров для игры в петанк, отверток, а также закрывающих лицо масок.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый внутренний кризис в Евросоюзе.