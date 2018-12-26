Протесты «желтых жилетов» обошлись французским торговцам в миллиарды евро

Протесты «желтых жилетов» и спровоцированные ими беспорядки лишили торговый сектор Франции порядка 2 млрд евро потенциальной прибыли только за месяц, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Федерации торговли и Национального совета торговых центров Франции.

По оценке ведомства, с 17 ноября 2018 года упущенная выгода французских торговцев составила не менее 2 млрд евро, передает «Интерфакс».

Более того, из-за протестов, во время которых «желтые жилеты» блокировали различные объекты, порядка 43 тыс. человек временно лишились работы.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Через некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции спровоцирует тяжелый внутренний кризис в Евросоюзе.