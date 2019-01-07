Французские власти пригрозили манифестантам «ультражесткостью»

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обещал применить «ультражесткость» в ответ на насилие со стороны протестующих участников движения «желтых жилетов».

«Призывы к насилию становятся повседневным явлением, но, что хуже, они являются предметом гордости. Ультранасилию мы противопоставим ультражесткость» цитирует ТАСС обращение Кастанера к сотрудникам полиции и спасателям в эфире телеканала BFM.

Он сообщил о намерении предложить президенту и премьер-министру организовать дебаты по закону о планировании, который «зафиксирует долгосрочное видение политики внутренней безопасности».

Ранее в понедельник стало известно, что одна из представителей протестного движения «желтых жилетов» Жаклин Муро собралась создать политическую партию.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес участников манифестаций «желтых жилетов», обвинив их в нападении на «республику, ее защитников, представителей, символы». В тот день число участников протестов во Франции достигло 50 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.