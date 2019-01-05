Макрон обвинил протестующих в нападении на республику

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с критикой в адрес участников манифестаций «желтых жилетов», обвинив их в нападении на «республику, ее защитников, представителей, символы».

По словам Макрона, насилие вновь «атаковало республику, ее защитников, представителей, символы», а совершающие подобные действия забыли о «гражданском договоре», передает ТАСС.

«Справедливость восторжествует», – заявил Макрон, призвав всех «взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу».

По последним данным, в субботу число участников протестов во Франции достигло 50 тыс. человек. Ранее в Париже задержали одного из лидеров «желтых жилетов».

Акции протестов начались во Франции в середине ноября минувшего года. В конце декабря в полиции Франции допустили возможность применения против демонстрантов оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.