«Желтые жилеты» во Франции собрались создать партию

Во Франции одна из представителей протестного движения «желтых жилетов» Жаклин Муро заявила о планах по созданию политической партии, сообщают СМИ.

Устав партии создается при помощи адвокатов и экс-парламентариев, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

В нем будут заложены требования реформ системы налогообложения и возобновления социальной политики.

Муро сообщила, что не будет против, если политическую партию возглавит кто-то другой.

«Я не требую никакого звания, я пробую создать партию, и это уже неплохо. Далее, как и в любой партии, будет голосование. Буду ли это я (во главе партии) или нет, мне все равно, не это главное. Главное – ее создать, объединить людей против насилия и для уважения наших институтов», – сказала активистка.

Акции протестов начались во Франции в середине ноября минувшего года. В конце декабря в полиции Франции допустили возможность применения против демонстрантов оружия. Президент страны Эммануэль Макрон в январе раскритиковал участников «желтых жилетов».