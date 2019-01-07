Около тысячи «желтых жилетов» осуждены во Франции

Обвинительные приговоры вынесены в отношении примерно 1 тыс. участников беспорядков во Франции, сообщил глава кабмина страны Эдуар Филипп.

Задержано было 5,6 тыс. человек, 153 задержанных еще ожидают приговора. По словам Филиппа, французские суды не справляются с огромным объемом работы, передает ТАСС со ссылкой на TF1.

При этом Филипп «предпочел бы, чтобы наказание было более существенным». Он обратился к МВД и минюсту Франции с просьбой «обеспечить систематическое задержание тех, кто совершает преступления».

«Никто не может принять то, что в атмосфере полной безнаказанности люди бы говорили, что не согласны, и устраивали погромы», – заявил руководитель французского правительства.

Он отметил, что изначально «желтые жилеты» требовали снизить цены на топливо и налоги. По словам премьера, требования «10, 50, 100 тыс. человек на улицах об отставке президента и аннулировании результатов выборов направлены против государственных институтов». Он заверил, что подобные требования «никогда не будут иметь право на существование» во французском государстве.