Покинувшего ДНР соратника Захарченко обвинили в рейдерских захватах

Директор ООО «Колос Д» Вадим Савенко заявил, что министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев при помощи подчиненных присвоил собственность сельскохозяйственного предприятия.

Рейдерский захват Тимофеевым собственности ООО «Колос Д» произошел в ноябре 2017 года, утверждает Савенко.

«На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором Госпредприятия «Заря Агро» Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват», – сказал Савенко, передает ДАН.

После захвата Савенко добился личной встречи с министром. Он попытался объяснитьТимофееву, что действия «Заря Агро» были незаконными, однако в ответ чиновник просто проигнорировал его слова. «Заявил, что он предприятие просто забирает. Это был разговор в стиле 90-х. Он мне сказал: Слушай, это не твое дело. Ты здесь никто и звать тебя никак, мы тут хозяева и считаем, что предприятие должно быть нашим», – рассказал предприниматель.

Савенко считает, что по состоянию на 1 июля предприятие потеряло совокупно 850 млн рублей. «В 2017 году у нас было 1400 голов дойных коров, половину пустили на убой. Урожай был в 2017 году 37 центнеров с гектара, в этом году на этой же земле – 19 центнеров», - пояснил он.

Савенко также рассказал, что подчиненные Тимофеева действовали незаконно и на рынке недвижимого имущества. Несколько ценных объектов в центре Донецка перешли под контроль министра, утверждает он. Там, где не удавалось забрать здание, владельцам выставлялся счет «за пользование».

Директор «Колос Д» сообщил, что в министерстве работали по отработанной схеме. Предприятие работает год или два, как только оно начинает приносить прибыль и подаются декларации в миндоходов о прибыльности бизнеса, в отношении него начинают под вымышленным предлогом применяются штрафные санкции. Затем компания рейдерским образом захватывается. «Это касается многих предприятий, приносящих доход», – отметил Савенко.

По его словам, Тимофеев воспользовался доверием, которым он пользовался у высшего руководства ДНР. «Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного «авторитета», – уверяет директор «Колос Д».

Напомним, что главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили также 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В пятницу стало известно, что Тимофеев покинул ДНР, как утверждалось, «по соображениям безопасности».