Telegraph назвал дело Скрипалей «актом войны» России против Британии

Отравление Скрипалей было актом войны против Британии, говорится в редакционной статье The Telegraph.

Издание пишет, что ГРУ – это обычная правительственная шпионская спецслужба, однако ее поведение показывает, что при президенте Владимире Путине Россия стала «бандитской» страной. При этом высказывается тревога в связи с тем, что «офицеры ГРУ» без проблем провезли в страну яд и смогли уехать обратно, пишет The Telegraph.

«Россия, видимо, считает, что она может действовать безнаказанно», – говорится в статье.

Отмечается, что Великобритания даже не будет запрашивать экстрадицию мужчин, обвиняемых в преступлении в Солсбери, так как Россия все равно их не выдаст. Но премьер Британии пообещала усилить сотрудничество в области безопасности с другими странами, активизировав усилия против ГРУ.

«Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Чарльза Роули и Дон Стерджесс было актом войны. Предотвращение таких действий в будущем потребует единодушного осуждения», – говорится в статье.

В среду британские прокуроры назвали россиян Петрова и Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.

США поддержали Британию в ее выводах по делу Солсбери.