США призвали Россию выдать Петрова и Боширова

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призвал Москву выдать Британии двух подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, которых считают гражданами России.

«Теперь мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух подозреваемых россиян, личности которых они установили, а также обеспечить их появление перед правосудием в Соединенном Королевстве. Даже лучше: почему бы российскому правительству не передать этих двух убийц британским властям?», – сказала Хейли, передает ТАСС.

Хейли выступала на заседании Совбеза ООН, посвященном расследованию инцидента в Солсбери.

В среду британские прокуроры назвали россиян Петрова и Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.