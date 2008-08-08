В ДНР рассказали о деталях организации убийства Захарченко

Следователи знают личности организаторов и исполнителей убийства главы ДНР Александра Захарченко, заявил экс-министр госбезопасности республики Андрей Пинчук, отказавшись называть фамилию подозреваемых в преступлении.

Он заявил, что знает организаторов, технических исполнителей и способ убийства Захарченко. Называть фамилии он отказался, сославшись на то, что их должны озвучить следователи ДНР и ФСБ. Тем не менее, он показал фотографию того, кто совершил убийство, корреспонденту «Московского комсомольца».

Портал отмечает, что на фотографии был подтянутый пожилой военный в камуфляже.

При этом, по словам Пинчука, была подготовлена серия терактов – не только против Захарченко, но и других политиков. В частности, взрывным устройством хотели убить вместе с Захарченко президентов Южной Осетии и Абхазии, когда они прибыли в Донецк, однако сделать этого не удалось.

Также Пинчук сообщил, что аналогичное взрывное устройство уже извлекалось в ресторане «Пушкин», который находится неподалеку от «Сепара».

«Эти случаи не предавались огласке, потому что проводились мероприятия по выявлению всей террористической сети. Украина для убийства высших должностных лиц ДНР и ЛНР задействовала большую разветвленную агентурную сеть», – заявил Пинчук.

По его словам, Силы специальных операций минобороны Украины курируются США. Структура создана для ликвидации лидеров донбасских республик.

О том, что правоохранителям ДНР удалось установить личности организаторов убийства Захарченко, сообщалось еще в пятницу. Глава ДНР погиб 31 августа после взрыва в кафе «Сепар». В ДНР считают, что за убийством стоит Украина.