Установлены личности организаторов покушения на Захарченко

Правоохранителям ДНР удалось установить личности террористов, покушавшихся на главу провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявила пресс-секретарь главы республики Алена Алексеева.

Она сообщила, что личности террористов удалось установить по горячим следам, передает РИА «Новости».

По данным силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ, сообщила Алексеева.

«Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами», – сказала пресс-секретарь главы ДНР.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу после взрыва в кафе «Сепар». Власти республики признали убийство главы ДНР терактом. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.