Якобы подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров выступил с заявлением

Сотрудник компании «Микроген» Александр Петров, которого отдельные СМИ сочли человеком, подозреваемым Британией в отравлении Скрипалей в Солсбери, заявил, что не имеет никакого отношения к этой истории и никогда не летал в Лондон.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то, что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» – научно-производственном объединении «Вирион», – передает его слова RT.

Ранее портал «Фонтанка» отмечал, что Петров из «Микрогена» может быть тем самым подозреваемым в покушении на Скрипалей - только этот человек с такими именем и фамилией, согласно открытым данным, родился 31 июля 1979 года. Дата рождения подозреваемого Петрова была получена из его загранпаспорта, данные о котором сохранились в авиакомпании, продавшей ему билет на рейс из Лондона в Москву.

В среду Лондон назвал россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Утверждалось, что они якобы «офицеры ГРУ».

В МИД России отметили, что эти имена и фотографии ни о чем не говорят Москве.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон понадобился второй акт «дела Скрипалей».