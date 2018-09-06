Причиной смерти солистки The Cranberries оказалась «трагическая случайность»

Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан утонула в ванной из-за алкогольного опьянения, выяснил Вестминстерский коронерский суд.

По словам коронера, О'Риордан умерла в результате «трагической случайности», после употребления «чрезмерного количества алкоголя», передает Би-Би-Си.

Токсикологические тесты выявили, что в 100 мл ее крови обнаружено 330 мг алкоголя, это в четыре раза превышает допустимый для вождения предел.

Также стало известно, что на ее теле не обнаружили травм или признаков причинения вреда самой себе.

В январе 46-летняя О'Риордан внезапно умерла в Лондоне, ее смерть в полиции рассматривали как «необъяснимую». Ее похоронили в родной деревне Баллибрикен в графстве Лимерик на юго-западе Ирландии.