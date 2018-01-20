Солистку The Cranberries решили похоронить в деревне

Похороны солистки рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся во вторник, 23 января, в родной деревне Баллибрикен в графстве Лимерик на юго-западе Ирландии, сообщил местный телеканал RTE.

Церемония прощания пройдет в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, столице одноименного графства, передает ТАСС.

Напомним, 46-летняя О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в понедельник. Смерть певицы пока рассматривается как «необъяснимая». По словам друзей вокалистки, в прошлом Долорес пыталась покончить с собой.

По словам музыканта из группы Bad Wolves, О'Риордан планировала записать новую версию своей культовой песни Zombie.