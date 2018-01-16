Солистка The Cranberries планировала записать новую версию хита Zombie

Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, найденная мертвой в понедельник, планировала во вторник, 16 января, записать новую версию своего хита Zombie, сообщает телеканал Sky News.

В частности, О'Риордан планировала во вторник встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года, передает РИА «Новости».

Как сообщил музыкант группы Bad Wolves, О'Риордан услышала их версию своей песни Zombie и хотела записать для композиции свой вокал.

«Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, рассказав, как сильно она полюбила версию ее песни Zombie в исполнении Bad Wolves, она с нетерпением ждала нашей встречи в студии для записи вокала», – заявил музыкальный продюсер, друг О'Риордан Дэн Уэйт.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Кончина певицы пока рассматривается как «необъяснимая», следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.