Умерла солистка группы The Cranberries

На 47-м году жизни в Лондоне умерла солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает телеканал RTE.

По словам представителя певицы, солистка The Cranberries была в Лондоне, где проходила сессия звукозаписи. Другие подробности не сообщаются, передает РИА «Новости».

О'Риордан пела в группе Cranberries с 1990 года, когда ей было 18 лет. Она стала вокалисткой, автором и лицом группы, а в 2003 году начала сольную карьеру. Была замужем за бывшим менеджером группы Duran Duran. У них было трое детей.

Самая известная песня группы The Cranberries – Zombie - также написана О'Риордан.