Умерла солистка группы The Cranberries

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16 января, вторник | Последнее обновление — 05:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Источник: С полковника СК Ламонова сняли обвинения во взятке от Шакро
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса
Трамп назвал Гаити своим именем
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
США взялись строить на территории Сирии новое государство
«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов
Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»
Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
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Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Первое, что сделала Меркель после выборов, – переставила фигуры на шахматной доске. И все бы ничего, но канцлерин заигралась и не учла, что партии и их члены не совсем марионетки и тоже имеют свои интересы. Подробности...
Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
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В пермской школе № 127 произошла резня
Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянииПодробности...
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа
Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающийПодробности...
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