Смерть солистки группы The Cranberries назвали необъяснимой

Лондонская полиция приступила к расследованию причин смерти вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, скончавшейся в возрасте 46 лет, сообщили в Скотленд-Ярде.

«На данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая. Следствие продолжается», – сообщил собеседник ТАСС.

«Полиция района Вестминстер имеет дело со скоропостижной кончиной», – добавил источник.

Уточняется, что сотрудники полиции были вызваны в отель на улице Парк лейн, где нашли О’Риордан, в 09.05 по местному времени (12.05 мск) понедельника. Смерть женщины констатировали на месте.

О смерти Долорес О'Риордан стало известно ранее в понедельник.

О'Риордан пела в группе Cranberries с 1990 года. Она стала вокалисткой, автором и лицом группы, а в 2003 году начала сольную карьеру. О’Риордан стала автором самой известной песни The Cranberries – Zombie.

Музыкальный критик Александр Беляев сказал РИА «Новости», что вокал Долорес О'Риордан поражал своим своеобразием, композиции в ее исполнении, по его мнению, звучали как мощная атака. «Конечно, ее голос поражал – совсем юное хрупкое создание с этим своеобразным голосом, с горечью и маслом в голосовых связках», – отметил Беляев.

«Первый альбом очень ценился даже музыкальными снобами. Потом они пошли в гору, выпустили второй альбом с песней Zombie, и они стали такой русской народной группой», – напомнил музыкальный критик, отметив, что группа The Cranberries стала феноменом в 1990-х. Своим традиционным звучанием они произвели революцию в музыке того времени.