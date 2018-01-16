СМИ: Солистка The Cranberries пыталась покончить жизнь самоубийством

Ирландская певица и музыкант, вокалистка известной группы The Cranberries Долорес О'Риордан в прошлом пыталась покончить с собой, сообщают СМИ.

Певица была «ужасно подавлена» в последнее время и страдала от болей в спине, сообщает TVZ со ссылкой на друзей О'Риордан.

По их словам, солистка The Cranberries пыталась покончить с собой в 2013 году, объясняя свое желание депрессией и психическим расстройством. Певице диагностировали биполярное расстройство личности.

О'Риордан заявляла, что часть ее эмоциональных проблем связаны с тем, что в 8 лет она подверглась насилию.

Ранее в Скотленд-Ярде смерть солистки The Cranberries назвали «необъяснимой». О кончине певицы стало известно в понедельник.

Певица развелась со своим мужем в 2014 году после 20 лет совместной жизни. О'Риордан было 46, и у нее осталось трое детей.

О'Риордан пела в группе Cranberries с 1990 года. Она стала вокалисткой, автором и лицом группы, а в 2003 году начала сольную карьеру. О'Риордан стала автором самой известной песни The Cranberries – Zombie.