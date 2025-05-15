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    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    19 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    15 мая 2025, 02:27 • Новости дня

    Индекс Мосбиржи отреагировал на объявление состава делегации России

    Индекс Мосбиржи снизился на 1,93% после объявления состава делегации России

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером 14 мая на фоне информации о составе делегации от России на переговорах с Украиной в Стамбуле индекс Мосбиржи зафиксировал заметное снижение и достиг 2 878,77 пункта.

    Согласно данным торгов, которые приводит Мосбиржа, российский рынок акций отреагировал снижением после объявления о составе российской делегации для участия в переговорах по украинскому вопросу в Турции.

    В частности, в районе 23:20 мск индекс Мосбиржи с допкодом IMOEX2 снизился на 1,93% до 2 878,77 пункта. До новости о составе переговорщиков от России снижение индекса не превышало 0,7%. К полуночи падение усилилось и достигло минус 2,16% к параметру закрытия предыдущего дня торгов.

    При этом фьючерс на валютную пару доллар-рубль (Si) возрос и по состоянию на 23:30 мск прибавлял 0,56%, уточнил РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

    14 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

    Чубайс лишился 32 объектов недвижимости с октября 2022 года

    Стало известно об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Анатолий Чубайс в течение нескольких месяцев избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел в России, что подтвердил представитель «Роснано» в суде.

    Вся недвижимость, которой Анатолий Чубайс когда-либо владел на территории России, была отчуждена им с октября 2022 года по март 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя АО «Роснано».

    «Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года», – сказал юрист.

    В Арбитражном суде Москвы представитель АО «Роснано» пояснил, что указанный период совпал с оглаской в СМИ информации о проверке деятельности прежнего руководства «Роснано», инициированной новым менеджментом корпорации через Генпрокуратуру.

    Напомним, что корпорация предъявила иск Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам на сумму более 5,6 млрд рублей, связанный с убытками по проекту Plastic Logic. Суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах суммы иска, чтобы предотвратить возможное отчуждение активов.

    Чубайс пытался добиться отмены ареста, ссылаясь на необходимость снять ограничения хотя бы с 50% пенсии по старости, но суд удовлетворил ходатайство частично, сохранив арест за исключением 50% доходов.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, постановлением суда в Москве гендиректор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин был отправлен в СИЗО по делу о хищении денежных средств, выделенных компанией «Роснано».

    При этом Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил ходатайство Анатолия Чубайса об отмене обеспечительных мер по аресту его имущества. Арест распространяется на имущество и денежные средства Чубайса в пределах суммы иска АО «Роснано».

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    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

    Коментарии (5)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    WP: Зеленского заставили отправить делегацию в Стамбул

    WP: США и ЕС заставили Зеленского отправить делегацию в Стамбул

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский изначально не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой, сообщила газета The Washington Post (WP).

    Владимир Зеленский не планировал отправлять делегацию на переговоры с Россией, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, сообщает The Washington Post.

    По данным газеты, позицию украинского лидера изменили американские и европейские представители. «Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти...» – пишет газета.

    Отмечается, что Зеленский даже рассматривал вариант не разрешать своим помощникам встречаться с представителями России в Турции.

    По информации WP, дипломаты США и Европы настаивали на необходимости участия высокопоставленных помощников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Сибиги. Один из источников издания заявил, что Зеленский вообще не видел смысла ехать в Турцию.

    По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убедил украинскую сторону, что участие в переговорах – это «беспроигрышная ситуация». По его словам, если украинская делегация появится, а Россия – нет, то Москва столкнется с негативными последствиями для своего имиджа. В случае если обе стороны встретятся, есть возможность приблизиться к прекращению огня и окончанию конфликта, сообщили изданию осведомленные дипломаты.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером. Песков также отметил, что детали начала переговоров по Украине в Стамбуле остаются неизвестными.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле.

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    14 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ

    В результате атаки дронов ВСУ в Токмаке повреждены пятиэтажный дом и рынок

    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Городской рынок и пятиэтажный дом в Токмаке Запорожской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ, пострадавших пока не выявлено, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

    Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на город повреждены центральный рынок, пятиэтажный жилой дом и объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал он.

    Калмыков уточнил, что информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 13 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по торговым площадям рынка в городе Токмак ударили дроны ВСУ, начался пожар.

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    14 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Стамбуле предложено провести 15 мая по решению президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что выбор даты объясняется личным решением Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Так решил президент», – коротко ответил Песков на уточняющий вопрос о причинах выбора именно этой даты для встречи делегаций.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    14 мая 2025, 06:33 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о штрафах за курение на балконах подъездов

    Депутат Колунов разъяснил штрафы за курение на общих подъездных балконах

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутат Колунов напомнил жильцам многоквартирных домов о запрете курения на балконах общего пользования, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 1,5 тыс. рублей.

    Курение на общих балконах в подъездах многоквартирных домов является правонарушением и может обойтись жильцам в сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    «В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. И если с лифтами, лестницами, подъездами все понятно, то есть еще, казалось бы, неочевидное место – общие подъездные балконы», – отметил он в беседе с ТАСС.

    Колунов предупредил, что думать, будто это пространство для курения и ставить там пепельницы, курить на постоянной основе, – ошибочно. Такое поведение является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тыс. рублей.

    По словам депутата, даже курение в собственной квартире может привести к жалобам, если запах табака проникает в жилье соседей, тогда возможно вмешательство управляющей компании, Роспотребнадзора и полиции.

    В случае безрезультатности жалоб пострадавшие жильцы могут обращаться в суд с требованием компенсации. За нарушение санитарных норм в таких случаях предусмотрен отдельный штраф до 500 рублей и предупреждение. Эти меры касаются и использования кальянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, частые вечеринки, злоупотребление алкоголем и курение в юности откликнутся резким ухудшением здоровья к 36 годам, установили ученые из Финляндии.

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    14 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о планах внедрить стандарт, предусматривающий минимум трех провайдеров в новостройках.

    Он подчеркнул, что это позволит обеспечить конкуренцию между операторами уже на этапе ввода здания в эксплуатацию, передает РИА «Новости».

    Шадаев отметил: «Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам… С точки зрения старого фонда – вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение».

    Министр также рассказал, что благодаря принятому в прошлом году закону операторы смогут проще получать доступ к домам, что значительно повысит уровень конкуренции на рынке услуг связи.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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    14 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова назвала решение суда ЕС по фон дер Ляйен «кривосудием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение суда ЕС, не определившее наказания для Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отсутствие определения ответственности фон дер Ляйен по решению суда ЕС является «новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии». Дипломат подчеркнула, что несколько лет расследования не привели к конкретным дисциплинарным или уголовным мерам в отношении фон дер Ляйен, несмотря на признание ее виновности судом.

    «Есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным – значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», – написала Захарова. Она также добавила, что решение суда может стать основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями.

    Захарова призвала ЕС применить закон в отношении фон дер Ляйен, «теперь уже, как доказано судом, преступницы», вместо введения новых санкций против России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, из-за чего за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке.

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    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    14 мая 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил школьников с триумфальным выступлением и отметил, что они достойно представили Россию, продемонстрировав глубокие знания, выдержку и командную сплоченность. Президент подчеркнул, что все десять участников российской сборной впервые в истории соревнований получили золотые медали.

    В обращении глава государства выразил уверенность, что творческий и интеллектуальный потенциал ребят поможет им добиваться успехов в учебе и в будущей профессии. Путин отдельно отметил созидательную роль организаторов олимпиады для международного научного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.

    «Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил президент.

    Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится ежегодно и собирает участников из многих стран мира. В этом году все представители российской команды стали обладателями главных наград.

    Лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде. Он указал, что в России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели.

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    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Актер Николаев предложил снять совместный фильм с Украиной для примирения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Валерий Николаев выразил надежду, что совместные фильмы России и Украины могут способствовать восстановлению взаимопонимания между народами.

    Николаев в интервью «Газете.Ru» рассказал о теплых воспоминаниях, связанных с российско-украинским сериалом «День рождения Буржуя», где он исполнил главную роль. Он отметил, что работа над проектом была очень творческой и объединяющей для всей команды, подчеркнув вклад как российских, так и украинских коллег. Николаев подчеркнул, что до сих пор с трепетом относится к этим воспоминаниям и ценит опыт совместной работы.

    Актер признался, что готов принять участие в создании продолжения сериала или других совместных российско-украинских кинопроектов. По его мнению, такие инициативы могут способствовать улучшению отношений между странами в будущем.

    «Да, такие разговоры [о возможном продолжении] были. И если вдруг когда-нибудь это станет возможным... Сейчас, может быть, как раз то самое время, когда стоит об этом подумать. Хотя сделать это будет крайне сложно. И может быть, именно в этой сложности кроется важная задача – объединить людей, которые всегда жили и творили вместе. Ведь все, что происходит сейчас, обязательно закончится. Настанет момент, когда мы снова протянем друг другу руки. И тогда – необязательно это будет сиквел или приквел «Буржуя» – появятся новые проекты. Я уверен, что они помогут вернуть взаимопонимание между нашими людьми», – заявил Николаев.

    В 2021 году уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке.

    Коментарии (4)
    14 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Захарова высмеяла публикации о «деталях» переговоров России в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Анонимные сообщения в соцсетях, «разговоры вселенных с галактиками», якобы раскрывающие нюансы участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции, не имеют отношения к реальности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, она была вынуждена читать всю эту переписку «вселенной с галактиками» в анонимных аккаунтах соцсетей, передает радио Sputnik.

    «Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», – заявила Захарова.

    Она отметила, что вся официальная информация по этому вопросу будет объявлена российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    14 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Президент Бразилии совершил короткую остановку в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткую остановку в Москве и уже покинул территорию России.

    В посольстве Бразилии подтвердили: «Он (президент) сделал краткую остановку и уже покинул Москву». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее бразильское посольство официально объявило о планах президента Лулы да Силвы сделать техническую остановку в российской столице в ближайшее время.

    Накануне Лула да Силва сообщил о намерении обсудить с Владимиром Путиным запрос Киева о возможных переговорах в Стамбуле 15 мая и составах делегаций.

    Как сообщал CNN Brasil, во время встречи в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным бразильский лидер обозначил готовность стать посредником при возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

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