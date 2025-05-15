Индекс Мосбиржи отреагировал на объявление состава делегации России

Индекс Мосбиржи снизился на 1,93% после объявления состава делегации России

Tекст: Ирма Каплан

Согласно данным торгов, которые приводит Мосбиржа, российский рынок акций отреагировал снижением после объявления о составе российской делегации для участия в переговорах по украинскому вопросу в Турции.

В частности, в районе 23:20 мск индекс Мосбиржи с допкодом IMOEX2 снизился на 1,93% до 2 878,77 пункта. До новости о составе переговорщиков от России снижение индекса не превышало 0,7%. К полуночи падение усилилось и достигло минус 2,16% к параметру закрытия предыдущего дня торгов.

При этом фьючерс на валютную пару доллар-рубль (Si) возрос и по состоянию на 23:30 мск прибавлял 0,56%, уточнил РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.