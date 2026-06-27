Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12

Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа

Tекст: Андрей Резчиков

«Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

«Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.