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Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.
«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.
Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.
В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.